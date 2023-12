Nach Niederlage am Wochenende U20 der DEG sinnt gegen den Krefelder EV auf Revanche

Für das Team von Trainer Eduard Lewandowski standen am vergangenen Wochenende indes zwei Derbys gegen die Kölner Junghaie und dem Krefelder EV auf dem Programm – mit unterschiedlichem Ausgang. Denn während die Rot-Gelben am Samstag gegen den Spitzenreiter aus der Domstadt einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen feiern konnten, setzte es nur einen Tag später an der Brehmstraße eine knappe 2:3-Niederlage gegen den KEV. Das Gute aus Düsseldorfer Sicht: Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) können sie Revanche nehmen, wenn es in der Krefelder Rheinlandhalle zum zweiten Aufeinandertreffen innerhalb weniger Tage kommt.