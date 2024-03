Start am Samstag U17 der DEG trifft in den Play-offs auf Iserlohn

Die U20 der Düsseldorfer ist diesen einen Schritt bereits weiter und spielt aktuell im Halbfinale gegen den EV Landshut. Nach zwei Spielen steht es in der Serie 1:1. Am Wochenende stehen die Spiele drei und vier in Landshut an, ein mögliches Entscheidungsspiel wäre am 26. März in Düsseldorf.