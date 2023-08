Turniersieg in Dresden Akdag wächst bei der DEG in seine Rolle als Führungsspieler

Akdag meinte damit sein gesamtes Team, aber seine Aussage passte auch auf ihn selbst. In den ersten Testspielen in der Woche zuvor gegen Krefeld (1:2 n.V.) und Bratislava (3:4 n.P.) hatte er noch sichtbare Anlaufschwierigkeiten bei seinem neuen Klub mit neuem System und neuen Mitspielern. Stellungsfehler, Puckverluste, verlorene Zweikämpfe. Nun in Dresden sah das schon anders aus. Dass die DEG am gesamten Wochenende nur ein Tor kassierte, deutlich strukturierter von hinten aufbaute und funktionierende Special Teams hatte, lag auch an Akdag. Der 33-Jährige überzeugte nicht nur in der eigenen Zone, er schaltete sich auch immer wieder in die Offensive ein, spielte Unter- wie Unterzahl.