Tor-Debüt und Trainerentlassung Ex-DEG-Stürmer MacAulay mit turbulentem Start bei den Kassel Huskies

Zur Erinnerung: Die Huskies sind mit 96 Punkten Spitzenreiter in der DEL2. Ihnen fehlt nur noch ein Sieg aus den verbleibenden beiden Spieltagen, um die Hauptrunde als Erster abzuschließen. Dass Subr nun dennoch gehen musste, beweist, dass der Klub für die lang ersehnte Rückkehr in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) bereit ist, alle möglichen Register zu ziehen. In der vergangenen Saison scheiterten die Huskies im Play-off-Halbfinale überraschend am EC Bad Nauheim. Bis auf Weiteres wird das Team interimsweise von Sportdirektor Hugo Boisvert und U20-Coach Sven Valenti trainiert.