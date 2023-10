Entscheidung in der Verlängerung DEG lässt nach guter Leistung Punkte in Straubing liegen

Das war auch am Freitagabend so. Da war die Düsseldorfer EG zu Gast. Zwar war das Spiel deutlich enger, als es der Tabellenstand der beiden Teams im Vorfeld vermuten ließ, schließlich traf hier der Vierte auf den Vorletzten, aber die Punkte blieben dann doch in Niederbayern, weil die Tigers mit 2:1 nach Verlängerung gewannen. Zwar nicht wirklich verdient, aber den Fans war es einerlei, Hauptsache gewonnen. Die Düsseldorfer wiederum konnten sich kaum daran erfreuen, dass sie bei einem Topteam mitgehalten hatten. Am Sonntag, wenn sich die Adler Mannheim ab 15.15 Uhr (live bei Magentasport und im Free-TV bei Servus TV) im Rather Dome vorstellen, ist bereits ein Viertel der Hauptrunde vorbei. Da braucht es nun langsam mal einen Sieg, will die DEG den Tabellenkeller verlassen.