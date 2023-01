Ehemalige Manager gestorben DEG trauert um Rolf van Hauten

Die Phase gilt als erfolgreichste des Vereins, allein zwischen 1990 und 1996 feierte die DEG mit Stars wie Helmut de Raaf, Uli Hiemer, Rick Amann, Chris Valentine, Peter-John Lee, Gerd Truntschka oder Dieter Hegen fünf Meisterschaften. Parallel wurde die Brehmstraße spätestens in dieser Zeit zur berühmtesten Eishalle Deutschlands und war weit über die Stadtgrenzen hinaus Synonym für die besondere Atmosphäre beim Eishockey. Van Hauten habe „diese bewegte und erfolgreiche Zeit mit geprägt“, schreibt die DEG in ihrem kurzen Nachruf in den sozialen Medien.