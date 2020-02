Beim DEG-Sieg gegen Wolfsburg : Trainer Harold Kreis schenkt Alex Barta das Siegtor

Düsseldorf Nach dem Sieg der DEG gegen Wolfsburg bringt die ganze Halle Kapitän Alex Barta ein Geburtstags-Ständchen. Der 37-Jährige ist gerührt.

Wenn man sich diese Geschichte ausgedacht hätte, wäre sie für einen Hollywood-Sportfilm ein bisschen zu kitschig. Der Kapitän des Eishockeyteams feiert seinen 37. Geburtstag, liefert ein großartiges Spiel ab, aber der Puck will einfach nicht ins Tor. Am Ende tritt er als vierter Schütze im Penaltyschießen an, trifft aber nur den Pfosten. Er kehrt traurig auf die Bank zurück, doch sein Trainer schickt ihn für den nächsten Versuch einfach noch einmal aufs Eis – und diesmal ist die Scheibe drin. 2:1, der Sieg. Am Ende singen Zuschauer und Teamkollegen gemeinsam das Lieblingslied des Kapitäns.