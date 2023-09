2:4-Niederlage in München Kuriose Unterbrechung nach Torpanne bei DEG-Spiel

Am Ende ließ der Meister der alten Saison nichts anbrennen und legte zum Start in die neue Spielzeit einen 4:2-Sieg gegen die Düsseldorfer EG hin - dank drei Überzahltoren (11., 12., 55.) und einem Empty Netter (60.). Dennoch hatte der EHC Red Bull München seine liebe Not mit tapferen Düsseldorfern.