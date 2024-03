Rundumschlag von Keeper Haukeland „Seit langer Zeit ist es Kultur bei der DEG, mittelmäßig zu sein“

Düsseldorf · Der Torhüter der Düsseldorfer EG geht frustriert in die Sommerpause. Nach einer enttäuschenden Saison in der DEL rechnet Haukeland aber noch knallhart mit Klub und Teamkollegen ab. Was den Norweger stört und wo er den Finger in die Wunde legt.

11.03.2024 , 18:07 Uhr

Ein enttäuschter Henrik Haukeland nach dem Spiel in Nürnberg am 1. März. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto / Thomas Hahn

Von Bernd Schwickerath