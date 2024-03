Hinweise auf Wechselwunsch Verlässt Torhüter Haukeland die Düsseldorfer EG?

Es gäbe in der aktuellen Mannschaft der Düsseldorfer EG sicher den ein oder anderen Spieler, den die Fans nächste Saison nicht mehr auf dem Eis sehen wollen – trotz eines laufenden Vertrags. Die Auftritte passten eben nicht wirklich zu den Ansprüchen, vor allem in der Defensive. Nun sieht es aber so aus, als könnte sich einer verabschieden, der eigentlich für die nächsten sechs Jahre das Fundament der DEG sein soll: Torhüter Henrik Haukeland.