Toptorjäger der DEG Eder ist in der Form seines Lebens

Hinzu kommen weitere Qualitäten. Eder ist einer, der die anderen pusht, der den Mund aufmacht. Auch am Sonntag in Straubing: „Wir spielen einen absoluten Mist zusammen“, sagte er in der zweiten Pause. Generell ist er ein mit 24 Jahren zwar immer noch recht junger, aber reflektierter Mann. Einer, der schon was erlebt hat: Los ging es mit dem Eishockey in Miesbach, von dort ging es früh nach Bad Tölz, mit 17 Jahren dann in die Red-Bull-Akademie nach Salzburg, mit 19 DEL-Debüt in München, mit 21 nach Düsseldorf, wo er sich erst durchbeißen musste. Das hat ihn reifen lassen. Eder ist einer, mit dem man auch ohne Aufnahmegerät reden kann. Zum Beispiel darüber, wie gut es ihm tut, sich aus den sozialen Medien verabschiedet zu haben.