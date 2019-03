Ulf Blecker wird zum Helden: DEG-Teamarzt rettet Augsburger Spieler das Leben

Düsseldorf Augsburgs Eishockeyprofi Christoph Ullmann hatte nach einem Check des DEG-Stürmers John Henrion die Zunge verschluckt. Durch das beherzte Eingreifen des Düsseldorfer Mediziners Ulf Blecker kam er mit dem Schrecken davon.

Ulf Blecker hat in seinem Leben als Sportmediziner schon sehr viele schwere Verletzungen und kritische Situationen erlebt. „Doch ganz ehrlich: Das war auch für mich extrem“, sagt der Mannschaftsarzt der Düsseldorfer EG im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich habe die ganze Nacht kein Auge schließen können.“ Was den 56-Jährigen so sehr mitnahm, war jene Szene, die am Freitagabend beim 4:3-Verlängerungssieg der DEG gegen die Augsburger Panther im sechsten Viertelfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga in einer Tragödie hätte enden können.