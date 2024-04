Stürmisch in Dänemark Wie die DEG-Talente Lewandowski und Boos die U18-WM aufmischen

Es ist kalt in Frederikshavn oben an der dänischen Nordküste. „Gefühlt drei Grad, bewölkt, der Wind schneidet schön ein“, sagt Tino Boos lachend. Als unsere Redaktion ihn am Freitagmorgen am Telefon erreicht, schlendert er gerade mit seiner Frau, Eduard Lewandowski und dessen Frau durch die Stadt, ist auf der Suche nach Handschuhen, weil es wirklich ungemütlich ist. „Kaltes Örtchen“, sagt er, „aber eine richtige Eishockeystadt: 25.000 Einwohner, zwei Eishallen.“