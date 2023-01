Enttäuschendes Wochenende DEG sucht weiter ihre Konstanz

Alexander Barta wusste natürlich, was auf seine Düsseldorfer EG zukommen würde: „Wenn sie nicht in den Forecheck gehen, dann ziehen sie sich zurück, und dann müssen wir geduldig sein“, sagte der DEG-Kapitän vor dem Spiel am Sonntag gegen Bietigheim. Auch Manager Niki Mondt warnte: Pflichtsiege gebe es in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nicht, jedes Spiel müsse erst mal gespielt werden. Am Ende behielten beide recht. Bietigheim zog sich von Beginn an zurück, und mit dem Sieg wurde es nichts. 0:1 nach Penaltyschießen verlor die DEG gegen das Schlusslicht. Und weil sie bereits am Freitag in Ingolstadt (3:4) leer ausgegangen war, fasste Mondt die Lage am Sonntagabend dann so simpel wie präzise zusammen: „Kein schönes Wochenende.“