Kanadier erleidet Kreuz- und Innenbandriss DEG-Stürmer Varone fällt für den Rest der Saison aus

Damit hält das beinahe schon unwirklich anmutende Verletzungspech bei der DEG weiter an. Denn auch Victor Svensson musste am Dienstag während des Spiels verletzungsbedingt in der Kabine bleiben. Seine Diagnose steht noch aus, soll aber am Donnerstag erfolgen. Mit Varone verlieren die Rot-Gelben nicht nur ihren aktuell besten Torjäger (elf Tore), sondern auch den Center und Spielmacher der Topreihe mit Kenny Agostino und Brendan O’Donnell. Allein im Dezember erzielte das Trio 16 der insgesamt 29 Düsseldorfer Tore, also knapp mehr als die Hälfte.