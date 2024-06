Nach einem Jahr bei der DEG Stürmer Kohen Olischefski wechselt nach Wales

Sechs sind bereits vergeben, zwei weitere sollen an Mittelstürmer vergeben werden. Die verbliebenen Lizenzen neun bis elf hält sich Mondt für weitere Optionen offen. Also zieht Olischefski weiter – und bleibt dem europäischen Eishockey erhalten. Allerdings nicht in der DEL, sondern in der britischen Elite Ice Hockey League (EIHL). Am Sonntag vermeldeten die Cardiff Devils aus Wales auf ihren Kanälen die Verpflichtung des Rechtsschützen.