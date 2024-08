Stürmer kommt aus der AHL DEG verpflichtet Justin Richards

Richards wurde am College ausgebildet, wurde dort zweimal Meister und schaffte es danach sogar kurz in die NHL, machte ein Spiel für die New York Rangers und zwei für die Columbus Blue Jackets. Meist spielte er aber in der AHL, für Hartford, Cleveland und zuletzt für Rochester. In 211 AHL-Spielen schoss er 27 Tore und bereitete 53 weitere vor. Nun versucht er sich erstmals in Europa.