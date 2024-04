Für die erste Phase der WM-Vorbereitung DEG-Stürmer Ehl für Nationalmannschaft nominiert

Ehl war auch vergangenes Jahr dabei, als die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Finnland ihre erste WM-Medaille seit 70 Jahren gewann. Ehl machte jedes Spiel, lief in der Reihe neben NHL-Spieler Nico Sturm und Samuel Soramies auf und spielte ein starkes Turnier. Erst im Finale wurde das deutsche Team von Kanada (2:5) gestoppt, durfte sich aber über die Silbermedaille freuen. Als Ehl und einige Kollegen am Tag danach am Düsseldorfer Flughafen landeten, wurden sie von zahlreichen Fans und Kamerateams empfangen.