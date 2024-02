Kurz vor Transferschluss DEG-Stürmer Stephen MacAulay wechselt in die DEL2

Nun also Kassel. Ausgerechnet dort, wo sich der 31-Jährige im vergangenen Jahr während eines Testspiels so schwer am Knie verletzt hatte, dass er ein halbes Jahr zum Zuschauen gezwungen war und die meiste Zeit in der Reha verbrachte. Ein schlechtes Omen sieht MacAulay darin nicht – im Gegenteil. „Ich freue mich sehr, mich dem Team anzuschließen, nach Kassel zu kommen und endlich loszulegen“, wird der Angreifer in einer Mitteilung der Huskies zitiert. „Ich freue mich, vor den Huskies-Fans aufzulaufen und gemeinsam erfolgreiche Play-offs zu spielen."