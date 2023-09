2:3 im ersten Heimspiel DEG belohnt sich nicht für gute Leistung gegen Berlin

Normalerweise geht es für die Fans bei so einem Heimauftakt ja erst mal darum, sich wieder an alles zu gewöhnen. An die Nachbarn auf der Tribüne, an die Halle, die Show vor dem Spiel, die Mannschaft. Die Fans der Düsseldorfer EG allerdings hatten am Sonntagnachmittag keine Zeit, entspannt in die neue Saison zu starten. Der Puck war noch nicht mal eingeworfen, da ging bereits ein Jubel durch den Dome, der lauter war als bei so manchem Tor. Denn die DEG hatte nach all den schlechten Nachrichten wegen der vielen Verletzten endlich mal wieder eine positive Personalmeldung zu verkünden. Wahrscheinlich sogar die wichtigste Nachricht überhaupt: Henrik Haukeland hat seinen Vertrag verlängert – für sechs Jahre.