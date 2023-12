Auszeichnungen vor dem Derby DEG-Stammverein ehrt „Enthusiasten“ des Düsseldorfer Eishockeys

Kurz vor Beginn des Derbys zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien wurde es am Sonntag feierlich. Der Stammverein DEG e.V. nutzte die große Bühne im ausverkauften Rather Dome, um gleich fünf Personen für ihre Verdienste für das Düsseldorfer Eishockey mit einer Ehrenmitgliedschaft auf Lebenszeit zu ehren. „Denn ohne diese Enthusiasten würde es in Düsseldorf schon länger kein Profieishockey und wohl auch kein hochklassiges Nachwuchseishockey mehr geben“, hieß es bei der Ehrung.