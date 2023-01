Norweger braucht den Rhythmus Spielt DEG-Torwart Haukeland zu viel?

Generell sei es für ihn kein Problem, so viel zu spielen. „In Nordamerika spielt jeder Torhüter 60 Spiele plus Play-offs und kriegt das hin. Es ist nur in Europa so, dass man weniger spielt.“ Das müsse es aber gar nicht sein. Zumal er am besten spiele, wenn er im Rhythmus sei. Auch Ebner stört das nicht: „Ich sehe keinen Leistungsabfall. Dafür setzt er halt im Training mal eine halbe Übung aus.“ Und auch Mondt hat kein Problem mit dem Vielspieler Haukeland: „Er ist fit, gut drauf und will viel spielen.“ Und wenn er so hält wie am Mittwoch, wird sich sicherlich niemand bei der DEG beschweren.