Duell mit Legende Kreutzer : DEG startet gegen Schwenningen gut erholt in die hektische Phase

DEG-Spieler Brett Olson. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf In der Länderspielpause hat sich die Personallage bei der DEG entspannt. Das war auch nötig, denn es stehen 19 Spiele in 42 Tagen an. Los geht gegen Schwenningen mit DEG-Legende Christof Kreutzer hinter der Bande.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schwickerath

Wohl selten tat der Düsseldorfer EG eine Länderspielpause so gut wie in dieser Saison. Erst saßen Team und Umfeld wegen des Corona-Ausbruchs in Quarantäne, dann kämpfte sich ein Notkader durch die letzten Spiele. Danach gönnte Trainer Harold Kreis seinem Team erst mal vier freie Tage, ehe er wieder zum Training bat. Und da erlebte er etwas, was er lange nicht gesehen hatte: einen halbwegs vollen Kader. „Es sieht wieder besser aus“, sagte Manager Niki Mondt deswegen dieser Tage und wirkte dabei erleichtert. Denn nach dem Deutschland-Cup beginnt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) so langsam die hektische Phase. Diese Saison gar mehr denn je, gibt es durch Aufsteiger Bietigheim doch vier Spiele mehr und im Februar auch noch die Olympiapause.

Der Spielplan ist entsprechend eng getaktet. Ab Montag muss die DEG bis Jahresende jede Woche dreimal ran, mit den beiden Heimspielen zuvor insgesamt 19 Mal in 42 Tagen. Los geht es am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Schwenninger Wild Wings, am Sonntag (19 Uhr) kommen die Straubing Tigers. Zwei Teams, die bislang nicht den Ansprüchen genügen. Das gilt vor allem für die Schwenninger. In der Pause entließen sie Trainer Niklas Sundblad, als Spieler einst in Düsseldorf aktiv. Und auch sein Nachfolger hat eine DEG-Vergangenheit: Christof Kreutzer wuchs als Kind der Stadiongastronomen an der Brehmstraße auf, war Meisterspieler, Trainer, Sportdirektor und Vorstand im Stammverein. Seit der vergangenen Saison ist er Manager in Schwenningen, nun steht er wieder hinter der Bande. Und unter Druck. „Mindestens Platz zehn“, lautete das Saisonziel. Die Realität sieht anders aus, die Schwarzwälder stehen ganz unten in der Tabelle. Was angesichts der vielen prominenten Neuen – unter anderem Ken-André Olimb von der DEG – etwas wenig ist.

Niki Mondt sagt dennoch das, was man vor einem Spiel gegen den Letzten eben sagt: „Das ist eine Mannschaft, die jeden schlagen kann, wir sollten uns nicht von der Tabelle blenden lassen.“ Und das stimmt wohl auch, die Wild Wings sind selten klar unterlegen, „sie hatten nur Probleme, Tore zu schießen“, sagt Mondt. In der Tat ist ihre Erfolgsquote bei Torschüssen (7,2 Prozent) die schlechteste der Liga. Deutlich besser läuft es defensiv, aber ausgerechnet jetzt, wo es wieder bergauf gehen soll, hat sich Toptorhüter Joacim Eriksson mit Corona infiziert, fällt für das Wochenende aus.