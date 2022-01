Weitere Absagen nach Coronafällen : DEG-Spiel in Bietigheim abgesagt

DEG-Spiel in Bietigheim abgesagt

Wie die DEL am Sonntag mitteilte, wird die Partie der Bietigheim Steelers gegen die Düsseldorfer EG am kommenden Freitag aufgrund neuer Coronafälle nicht stattfinden. Auch die Straubing Tigers sind von einem neuen Ausbruch betroffen.

Nach einer Serie von Corona-Fällen muss auch das nächste Spiel der Straubing Tigers ausfallen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, ist das für Mittwoch angesetzte Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg abgesagt worden. Die Verantwortlichen beider Teams stehen demnach wegen einer Neuansetzung „in engem Austausch“ mit der DEL. Die Straubinger hatten erst am Freitag sechs neue Corona-Fälle in ihrem Team vermeldet.