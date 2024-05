Zugang Nummer drei DEG holt Sohn eines früheren Weltmeisters

Jacob Pivonka wurde sogar wie Michal in die NHL gedraftet, von den New York Islanders, aber den Sprung in die Eliteliga schaffte er nicht. Zuletzt lief er für die Farmteams der New Yorker auf: in der AHL für die Bridgeport Islanders (ein Punkt in fünf Spielen) und deutlich häufiger für die Worcester Railers in der ECHL (45 Punkte in 60 Spielen).