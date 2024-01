Mit Anlauf in die Topform So wurde DEG-Stürmer Agostino zur Lebensversicherung

Düsseldorf · Kenny Agostino wurde den hohen Ansprüchen zunächst selten gerecht. Doch mittlerweile ist der us-amerikanische Stürmer einer der Gründe, warum die Düsseldorfer EG an die Play-off-Plätze herangerückt ist. Am Dienstag in Berlin soll es so weitergehen.

01.01.2024 , 15:43 Uhr

DEG-Stürmer Kenny Agostino (m.) wird nach seinem Tor zum 2:1 von Phil Varone (l.) und Brendan O’Donnell beglückwünscht. Foto: Ralph-Derek Schröder

Von Bernd Schwickerath