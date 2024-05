Ausspannen in der Heimat So will DEG-Verteidiger Cumiskey die neue Saison angehen

Höchstwahrscheinlich wären noch einige Punkte mehr auf seinem Konto gelandet, hätte er sich zu Beginn der Saison 2022/23 nicht so schwer am Knie verletzt. Doch daran will der ehemalige NHL-Spieler keinen Gedanken mehr verschwenden. Vielmehr schaut der Abwehrchef mit Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Er kündigt an: „Ich bin extrem motiviert, topfit und gesund in die neue Saison zu starten, um maßgeblich zu einem erfolgreicheren Jahr beizutragen. Die Enttäuschung über das Verpassen der Play-offs letzte Saison sitzt tief, und ich weiß, dass wir alle hart arbeiten werden, um im nächsten Jahr bessere Ergebnisse zu erzielen.“