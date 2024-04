Start der Halbfinalserie So viel DEG steckt noch in den DEL-Play-offs

Düsseldorf · Zwar spielt die Düsseldorfer EG in den aktuellen Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga keine Rolle, dafür mischen noch einige Spieler mit rot-gelber Vergangenheit in der ab Montag startenden Halbfinalserie mit. Einer von ihnen kann bereits den vierten Meistertitel in Folge einfahren.

01.04.2024 , 10:00 Uhr

Eine Szene aus der abgelaufenen Hauptrunde: Augsburgs Angreifer Luke Esposito (r.) schießt den Puck auf das Tor von Münchens und Ex-DEG-Goalie Mathias Niederberger. Foto: dpa/Sven Hoppe

Das Gefühl, die Meistertrophäe der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in die Höhe zu stemmen, kennt Mathias Niederberger bereits bestens. Seit seinem Weggang von der Düsseldorfer EG im Jahr 2020 hat der 31-jährige Nationaltorhüter den DEL-Titel bereits dreimal in Folge auf seinem Briefkopf verewigen dürfen. Zweimal mit den Eisbären Berlin sowie in der vergangenen Spielzeit mit dem EHC Red Bull München. Auf München wartet nun der Hauptrundenerste Und auch in dieser Saison besitzt Niederberger noch alle Chancen auf sein persönliches Titel-Quadruple. Nach einer für Münchner Verhältnisse schwachen Hauptrunde inklusive Platz fünf im Endklassement, hat sich die Mannschaft um Ex-Bundestrainer Toni Söderholm rechtzeitig zum Start der Play-offs gefangen und die Viertelfinalserie gegen die Grizzlys Wolfsburg glatt mit 4:0 für sich entschieden. Nun geht es für den amtierenden Meister, der mit Ryan McKiernan (2018 bis 2019) einen weiteren Ex-DEG-Akteur in seinen Reihen hat, am Montagnachmittag (14 Uhr/Magentasport und DF1) im ersten Halbfinalspiel beim Überraschungsteam aus Bremerhaven weiter. So laufen die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga Saison 2023/24 So laufen die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga Dort spielt mit Verteidiger Nicholas B. Jensen (2019 bis 2021) übrigens ein dritter ehemaliger Düsseldorfer, der nach dem Titelgewinn mit den Eisbären Berlin im Jahr 2022 nun mit den Pinguins den nächsten Meistercoup anpeilt. Die Form beim Hauptrundenersten stimmt jedenfalls. Genau wie München gewann er seine Viertelfinalserie (gegen Ingolstadt) glatt mit 4:0. Jensen steuerte dafür insgesamt sieben Torbeteiligungen bei und ist damit der offensivstärkste Abwehrspieler der Play-offs. Eder und Nowak warten noch auf ihren ersten Meistertitel Noch gänzlich ohne Meisterweihen sind mit Tobias Eder und Marco Nowak (2007 bis 2012 sowie 2016 bis 2022) die Spieler Nummer vier und fünf mit DEG-Vergangenheit. Eder wechselte erst im vergangenen Jahr aus der Landeshauptstadt NRWs in die Bundeshauptstadt zu den Eisbären, um es seinem großen Idol Florian Busch gleichzumachen und den silbernen Pokal zurück nach Berlin zu holen – und zwar zum zehnten Mal. Dafür hat Eder bereits vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Vorlagen) in fünf Play-off Einsätzen beigesteuert. Nowak kam derweil in der Viertelfinalserie gegen Mannheim (4:1) überhaupt nicht zum Einsatz. 25 Bilder Das sind die ehemaligen DEG-Spieler in der DEL-Saison 2023/24 25 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Vielleicht ändert sich das ja im Halbfinale, wo am späten Montagnachmittag (17 Uhr/Magentasport) die Straubing Tigers warten. Die Niederbayern, mit den Ex-DEG-Spielern Marcel Brandt (2015 bis 2018) und Stephan Daschner (2014 bis 2018) im Kader, mussten gegen Schwenningen bis ins siebte Spiel gehen, um erstmals seit zwölf Jahren wieder die Runde der letzten vier Teams zu erreichen. Entsprechend groß war hinterher die Freude bei Trainer Tom Pokel. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs und die Mannschaft, was sie in diesem Jahr erreicht haben und wir sind noch nicht fertig. Da kommt noch mehr!“, sagte er bei Magentasport und fügte hinzu: „Jetzt ist diese Hürde weg und wir wollen nur nach vorn blicken. Mit voller Power und vollem Ehrgeiz. Wir haben nichts zu verlieren. Auf geht’s! Los geht’s!“

