Sonntag droht die sechste Heimpleite So schlecht startete die DEG zu Hause noch nie in eine DEL-Saison

Am 18. Oktober 2004 titelte dann die Rheinische Post fast erlösend: „Abschied vom Heimfluch“. Denn im fünften Heimspiel der Spielzeit hatte es endlich geklappt mit dem Sieg vor heimischem Publikum. Autor Bernd Jolitz thematisierte die Durststrecke und deren Ende dann auch entsprechend ausführlich in seinem damaligen Bericht. „So enthusiastisch ist sicher noch kein Sieg der DEG Metro Stars über die Augsburger Panther bejubelt worden. Als das 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) perfekt war, schallte der Aufschrei der Düsseldorfer Eishockey-Fans durchs komplette Zooviertel. Kein Wunder: Der bis gestern letzte Pflichtspiel-Erfolg an der Brehmstraße datierte vom 27. Februar, damals mit 5:1 gegen den heutigen Zweitligisten Freiburg. Fast acht Monate ist das her – die älteren Fans werden sich erinnern.“, schrieb er. Das 5:1 war zugleich die Heimpremiere des neuen Trainers Butch Goring. Die DEG beendete die Saison auf Rang zehn.