Nach Rundumschlag des Goalies So reagiert DEG-Manager Mondt auf die Haukeland-Kritik

Es gehört seit jeher zum üblichen Prozedere eines Eishockeyklubs, dass in den Tagen nach dem letzten Saisonspiel die sogenannten Exit-Meetings anstehen. Dann bittet der Manager jeden Spieler einzeln in sein Büro, um mit ihm über seine und die Saison des ganzen Teams zu sprechen. Was lief gut? Was weniger? Wie kann es besser werden?