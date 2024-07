Drei U20-Spieler mit Profiverträgen Das hat die DEG mit ihren Nachwuchstalenten vor

Seit nunmehr 25 Jahren gibt es Elite Prospects (EP). In der Zeit hat sich die aus Schweden stammende Internetseite zur weltweit größten Eishockey-Datenbank mit Profilen von rund 1,1 Millionen Spielerinnen und Spielern entwickelt. Und die liefert nicht nur Karrierestationen und Statistiken, sie zeigt auch an, wer mit wem verwandt ist. Gerade im Eishockey ist das spannend, gefühlt hat ja jeder Mensch, der regelmäßig mit Schlittschuhen, Schläger und Puck auf einer Eisfläche herumrennt, jemanden in der Familie, der das vorher auch schon tat. Was einerseits ein Problem fürs Eishockey ist, die Hürden sind doch recht hoch, von sich aus überhaupt mit dem Sport zu beginnen. Meist braucht es da einen Vater oder eine Tante, die einen dahin bringen. Aber interessant ist es allemal, wer mit wem verwandt ist.