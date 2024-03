Haukeland-Vorwurf im Check So mittelmäßig ist die DEG wirklich seit 1996

In den 28 DEL Spielzeiten seit 1996 stehen für die DEG 15 Play-off-Teilnahmen zu Buche – inklusive erster Play-off-Runde. 23 Vereine haben in diesem Zeitraum an DEL-Play-offs teilgenommen, und mit 15 Teilnahmen rangiert die DEG in dieser Liste auf Rang fünf. Sehr beachtlich also. Spitzenreiter bei Play-off-Teilnahmen sind die Adler Mannheim mit 26 Teilnahmen, es folgen die Kölner Haie und die Eisbären Berlin mit je 23, die Nürnberg Ice Tigers mit 21 und der ERC Ingolstadt mit 19. Schlusslichter sind Oberhausen und Rosenheim mit je einer Teilnahme. Im theoretischen Schnitt kommen die 23 Vereine auf knapp 10,5 Play-off-Teilnahmen – da ist die DEG also deutlich besser als Mittelmaß.