„Er ist unverzichtbar“ Wie Alec McCrea die DEG-Defensive besser macht

Es dauerte handgestoppte fünf Sekunden, ehe es für Alec McCrea kein Halten mehr gab. Louis-Marc Aubry hatte gerade auch den achten Penalty für die Kölner Haie vergeben, da lief der Verteidiger der Düsseldorfer EG nach einem beherzten Sprung über die Bande geradewegs in die Arme von Torhüter Henrik Haukeland und ließ seinen Emotionen über den Sieg im 240. Rheinderby freien Lauf. Nicht nur dem US-Amerikaner, der ganzen Mannschaft inklusive Betreuerstab fiel in diesem Moment eine tonnenschwere Last von den Schultern. War dieses 4:3 nach Penaltyschießen doch der erste Saisonsieg in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) 2023/24 nach zuvor drei Niederlagen am Stück.