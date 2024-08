DEG-Stürmer kehrt von Länderspielreise zurück So lief es für David Lewandowski beim Hlinka Gretzky Cup in Kanada

Während für Reimer am Wochenende in Nürnberg nun sein Abschiedsspiel zwischen dem „Team Ice Tigers“ und „Team DEG & Friends“ (u.a. mit Bernd Kühnhauser und Rob Collins) ansteht, stürzt sich Lewandowski mit der DEG in die entscheidende Vorbereitungsphase. Schon am Samstag (17 Uhr) findet in Essen das erste Testspiel gegen den Oberligisten Moskitos statt. Wenig Zeit zum Entspannen also für den Jungprofi, aber mit Reisestrapazen kennt er sich ja mittlerweile aus.