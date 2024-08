Tempo, Taktik und ein Neuanfang So lief das erste Training unter dem neuen DEG-Trainer Steven Reinprecht

Die ersten Autogramme waren bereits geschrieben, da hatte das Training noch nicht mal begonnen. Eine ganze Schar an Kindern hatte sich am Sonntagmorgen im Gang der kleinen Halle an der Brehmstraße positioniert. Wer aufs Eis wollte, musste an ihnen und ihren gezückten Stiften vorbei. Also kamen die DEG-Profis artig jedem Wunsch nach. Was allerdings nicht bedeutete, dass es damit getan war. Auch nach der gut 90-minütigen Einheit war der Weg zur Kabine alles andere als frei. Hier ein Selfie, da ein Autogramm – so ein Trainingsauftakt ist eben für Mannschaft und Fans etwas Besonderes.