Eder überzeugt, Fischbuch strauchelt So läuft es für die ehemaligen DEG-Spieler in der DEL

Weltmeisterschaften hat Daniel Fischbuch bereits erlebt, er erzielte im Finale 2023 sogar ein Tor. Danach ging er nach Mannheim, wo er wie Eder in Berlin Meister werden will. Die Adler hatten in der Zwischenzeit mit gewohnt hohem finanziellen Aufwand einen namhaften Kader zusammengestellt, der nach mehreren vergeblichen Anläufen endlich den ersten Titel seit 2019 bringen sollte. Der Anfang ließ sich auch gut an. Unter dem neuen Trainer Johan Lundskog schlossen die Adler nicht nur die Hauptrunde in der Champions League auf Platz eins ab, zum gleichen Zeitpunkt standen sie in der DEL nur einen Punkt hinter Tabellenführer Berlin auf Rang zwei. Fischbuch steuerte sechs Scorerpunkte in elf Einsätzen bei.