Harpers unglückliches Debüt für Prag So läuft es für die ehemaligen DEG-Spieler im Ausland

Es dauerte eine Weile, ehe der kanadische Stürmer eine neue Anstellung fand. Ende September 2023 unterschrieb er beim slowakischen Klub HK Nitra – und startete in der Folge richtig durch. In 28 Einsätzen erzielte er 14 Tore und legte 16 weitere auf. Macht unterm Strich 30 Scorerpunkte und durchschnittlich mehr als einen Punkt pro Spiel. Eine beachtliche Quote, die auch anderen Klubs nicht verborgen blieb. Und so trat der Traditionsverein HC Sparta Prag Mitte Januar auf den Plan und lotste Harper nach nur wenigen Monaten bei Nitra in die tschechische Hauptstadt. „Wir hatten Stephen schon lange im Blick“, verriet der Sportliche Leiter Tomas Divisek gegenüber Spartas Klubmedien. „Er weiß, wie man sich vor dem Tor gut bewegt, er ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und kann für die Gegner auf dem Eis sehr unangenehm sein. Meiner Meinung nach sollte er ein hervorragender Spieler für die Play-offs sein“.