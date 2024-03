Weit entfernt vom Bollwerk So haben wir die Torhüter und Abwehrspieler der DEG bewertet

Auf dem Papier las sich der Plan von Niki Mondt gut. Weil in Daniel Fischbuch (Adler Mannheim), Tobias Eder (Eisbären Berlin) und Alexander Barta (Karriereende) drei deutsche Stürmer die Düsseldorfer EG verließen, schichtete der Manager um: Mehr Importspieler vorne, dafür mehr erfahrene Deutsche in der Defensive. Doch in der Praxis wollten die Einzelteile nicht zusammenpassen. Die DEG schaut auf die wenigsten Scorerpunkte durch Verteidiger, auch in der eigenen Zone lief viel schief.