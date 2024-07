„Will mich nur auf mich konzentrieren“ So geht DEG-Zugang Nikita Quapp mit der Position hinter Haukeland um

Nikita Quapp sticht heraus. Und das nicht nur wegen einer imposanten Körpergröße von 1,91 Metern. Wer den neuen Torhüter der Düsseldorfer EG dieser Tage beim Eistraining in der kleinen Halle an der Brehmstraße genau beobachtet, dem sticht sofort seine Maske ins Auge. Blau und weiß ist sie, mit dem Logo seines Ex-Klubs Eisbären Berlin an beiden Seiten und dem des Kooperationspartners Lausitzer Füchse am Hinterkopf. Ein Relikt aus der Vergangenheit, das in den kommenden Wochen alsbald durch einen rot-gelben Gesichtsschutz ausgetauscht wird.