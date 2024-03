„Wird eine schöne Erfahrung für die Jungs“ So geht die U20 der DEG das Abenteuer Play-offs an

So oder so dürfte es eine interessante Viertelfinal-Serie werden, die im Gegensatz zu den DEL-Play-offs im Modus „Best of Five“ gespielt wird und bei der das Heimrecht erst nach dem zweiten Spiel getauscht wird, da beide Partien jeweils an einem Wochenende ausgetragen werden. Die DEG kann somit am Samstagabend sowie am Sonntag (14 Uhr) schon einmal einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Wobei Lewandowski einschränkt: „Das größte Problem ist, die Konstanz zu halten, was aber auch verständlich ist: Wenn du Samstagabends spielst und das nächste dann am Sonntagmittag ist, dann liegen dazwischen nur wenige Stunden Erholung. Das ist für die jungen Spieler nicht einfach.“ Wie gut, dass nun die „schönste Zeit des Jahres“ ansteht.