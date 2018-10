Düsseldorfer EG setzt Sensationslauf fort

Düsseldorf Mit dem 5:1-Sieg über die Eisbären Berlin landen die Düsseldorfer den siebten Sieg im siebten Saisonspiel der Deutschen Eishockey Liga – ein Erfolg mehr als vor 24 Jahren. Das Team von Harold Kreis bleibt Tabellenführer.

Hans Zach, langjähriger Erfolgstrainer der DEG und der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, hat einmal eine besondere Weisheit geprägt. „Je länger eine Serie dauert“, so Zach, „desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie reißt.“ Mathematisch mag das nicht haltbar sein, von der Lebenserfahrung her schon. Und doch wird der „Alpenvulkan“ noch ein wenig warten müssen, bis sich sein Orakel auch bei seinem Ex-Verein erfüllt. Die DEG gewann am Dienstagabend vor 7741 Zuschauern im ISS Dome auch gegen die Eisbären Berlin mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) und verbesserte damit ihren eigenen Startrekord aus der Saison 1994/95 auf sieben Siege.