Düsseldorfer EG setzt auf einfaches, schnelles Eishockey

Düsseldorf Trotz des guten Saisonstarts bleibt die Bodenhaftung bei der Düsseldorfer EG das Gebot der Stunde. Die Rot-Gelben setzen auf einfaches, schnelles Eishockey. Am Freitag reist der Spitzenreiter nach Wolfsburg.

Zeit zum Genießen bleibt in der DEL nicht. Schon am Freitag geht es weiter mit der Partie bei den Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr), bevor sich am Sonntag um 16.30 Uhr die Krefeld Pinguine im Dome vorstellen. Ein Wochenende, vor dem der Tabellenführer Respekt hat. „Ich werfe freiwillig fünf Euro ins Phrasenschwein, aber das nächste Spiel ist wirklich das schwerste“, sagt Verteidiger Bernhard Ebner, neben Jaedon Descheneau Topscorer der Düsseldorfer (je zwei Treffer und sechs Vorlagen). Gerade in Wolfsburg habe die DEG zuletzt einige Male schlecht ausgesehen, „so dass wir mental voll da sein müssen. Diese Liga ist so eng, da kann jeder jeden schlagen. Und das ist so wahr, dass ich gern wieder was ins Phrasenschwein werfe.“ Auch Gogulla, mit fünf Treffern auf Platz drei der Liga-Torschützenliste, sieht die Wolfsburg-Partie als „sehr schwer“ an. „Die Grizzlys sind vielleicht nicht so gut gestartet wie erhofft, aber das macht sie besonders gefährlich“, sagt der gebürtige Düsseldorfer. Dies gilt umso mehr, da der zuletzt sehr starke Manuel Strodel wegen seiner Schulterverletzung lange ausfällt und noch nicht klar ist, ob Christian Kretschmann bereits fit genug ist, ihn zu ersetzen. Gogulla: „Wir müssen hundert Prozent bringen, auch im Derby am Sonntag. Aber zunächst fokussieren wir uns voll auf Freitag.“