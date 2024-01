Fünf Siege in Folge So erklärt DEG-Angreifer Brendan O’Donnell sein Formhoch

Eins hat Brendan O‘Donnell am Sonntagabend in Iserlohn erst mal klargestellt. Dass er am ersten Sechs-Punkte-Wochenende der Saison kein Tor erzielte, dafür aber gleich vier vorbereitete, bedeute nicht, dass er sein Spiel umgestellt habe. „Wie sind denn meine beiden Vorlagen zustande gekommen?“, fragte O‘Donnell – und lieferte die Antwort gleich selbst: „Durch zwei Schüsse.“ Womit er recht hatte, die ersten beiden DEG-Treffer beim 4:2 in Iserlohn fielen jeweils durch Nachschüsse, nachdem O‘Donnell den Puck in Richtung Tor gebracht hatte. Also alles beim Alten: „Ich bin ein Torjäger und ein Spielmacher. Daran hat sich nichts geändert, egal ob ich Tore oder Vorlagen mache.“