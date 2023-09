Teambuilding der besonderen Art Was DEG-Stürmer Olischefski von Düsseldorf hält

Ein gelungener Nachmittag also, das sah auch der gebürtige Düsseldorfer Mondt so: „Es ist wichtig, dass die Spieler sich noch mehr in Düsseldorf verwurzeln. Auch ich als Einheimischer habe noch einmal viel Neues über meine Stadt erfahren.“ Jetzt muss es nur noch auf dem Eis klappen. Nach zwei Niederlagen zum Start in die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) geht es für die DEG am Freitag (19.30 Uhr, Magentasport) zu den Nürnberg Ice Tigers.