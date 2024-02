Am Sonntag im Rather Dome Sechs Fragen und Antworten zum Derby zwischen der DEG und den Kölner Haien

In Düsseldorf wird es nicht wenige Leute geben, die die kurze Länderspielpause Anfang des Monats zumindest ein kleines bisschen verfluchen. Schließlich war die DEG vor der Unterbrechung richtig gut drauf, verbuchte sechs Siege in sieben Spielen und stand auf einem Play-off-Platz. Von diesem Schwung ist aktuell kaum noch was übrig. Während es gegen Ingolstadt (3:4 n.V.) wenigstens noch zu einem Punktgewinn gereicht hat, setzte es gegen München (1:3), Wolfsburg (4:9), und Bremerhaven (4:5) drei glatte Niederlagen. Das sind zwar alles Topteams in der DEL, doch vor allem der Auftritt in der Autostadt stimmte über weite Strecken bedenklich – auch weil in der Defensive kaum etwas zusammenpasste. In Bremerhaven kassierte die DEG nun erneut fünf Gegentreffer. Macht unterm Strich 21 Gegentore in vier Spielen, also mehr als fünf pro Partie. Viel zu viel, gerade im engen Abstiegskampf.