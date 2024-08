Schwarz statt Rot So sieht das neue Heimtrikot der Düsseldorfer EG aus

Das Trikot ist – anders als man es sonst bei der DEG gewohnt ist – mehrheitlich in schwarz gehalten, mit roten Streifen am Bauch, dem Logo auf der Brust, dem Düsseldorfer Stadtwappen am Kragen und der Nummer auf dem Ärmel – ebenfalls jeweils in roter Farbe. Auch die Nummer auf dem Rücken ist Rot und dazu in einer neuen Schriftart im Vergleich zum Vorjahr. Als Besonderheit wurden die acht Titeljahre aus der erfolgreichen Vergangenheit der DEG im Kragen eingearbeitet. Hinzu kommen die Logos der Sponsoren und der Liga.