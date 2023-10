3:7 gegen Frankfurt DEG spielt phasenweise wie ein Absteiger

Dabei hatte die DEG am Freitag gut begonnen. Und diesmal ging sie sogar in Führung: Bennet Roßmy traf in Überzahl zum 1:0. Doch bereits kurz später war etwas zu erleben, das es am Freitag immer wieder gab: Frankfurter, die völlig ohne Gegnerdruck zum Abschluss kommen durften. Maksim Matushkin tat das vor dem 1:1, weil Alec McCrea und Jakub Borzecki ihn einfach durchlaufen ließen. Zwar brachte Alexander Ehl die DEG nur wenige Sekunden wieder in Führung, doch direkt danach durfte Matushkin abermals völlig frei zum 2:2 einschießen. Noch vor dem Drittelende galt das auch für Carter Rowney. So ging es wieder mit einem Rückstand in die Pause, was einerseits komplett unnötig war, weil die DEG mal wieder mehr vom Spiel hatte, was anderseits aber in Ordnung ging, weil die Düsseldorfer wie ein Tabellenletzter verteidigen.