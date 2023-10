Erschreckende Vorstellung Schwache DEG verliert auch in Bremerhaven

30:21 lautete das Schussverhältnis am Ende für die Gastgeber. Selbst bei Düsseldorfer Überzahlspielen gab es die größten Chancen vor dem eigenen Tor. Nun sind die Norddeutschen gerade blendend drauf, gewannen zuvor schon acht ihrer vergangenen neun Spiele und stehen weit oben in der Tabelle. Allerdings fehlten ihnen in Jan Urbas und Miha Verlic am Sonntag zwei ihrer Topstürmer, zudem spielen sie nun wahrlich kein Zaubereishockey, agieren meist mit langen Pässen, bringen einfach Scheiben und Männer zum Tor. Aber das reichte eben gegen eine DEG, die dagegen kein Mittel fand und selbst viel zu selten in gute Abschlusspositionen kam.