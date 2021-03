2:5 gegen Bremerhaven : DEG schlägt sich selbst

Düsseldorfs Eishockeyprofis scheinen alles im Griff zu haben - bis sie sich Fehler und Undiszipliniertheit leisten. Am Ende verlieren sie 2:5. Die vierte Niederlage in Folge.

Irgendwann musste der Frust einfach raus. Bei Nicholas Jensen und bei Matt Carey. Schon seit Wochen läuft es ja nicht mehr bei der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Kaum Tore, kaum Siege. Das Spiel am Dienstagabend daheim gegen Bremerhaven sollte die Wende bringen. Und das sah zwischendurch auch gut aus, 2:1 stand es Mitte des zweiten Drittels, die DEG hatte mehr Puckbesitz, mehr Schüsse, mehr Chancen.

Doch dann: Ein Entlastungsangriff der Gäste, und schon stand es 2:2. Mehr oder weniger aus dem Nichts. Und als DEG-Torwart Mirko Pantkowski kurz darauf patzte, lagen die Düsseldorfer sogar zurück. Da reichte es Jensen, der sich Bremerhavens Alexander Friesen schnappte, ihn zu Boden drückte und so lange bearbeitete, bis den Schiedsrichtern gar nichts anderes übrig blieb, als den Dänen auf die Strafbank zu schicken. Und als wäre das nicht schon unnötig genug gewesen, setzte Carey eindeutig nach der Drittelsirene einen Check an. Auch er musste zurecht raus. Überzahl für Bremerhaven, Tor für Bremerhaven. 2:4. Am Ende hieß es gar 2:5 (1:1, 1:2, 0:2), die vierte Niederlage in Folge für die DEG, die damit auf Rang fünf der DEL-Nordgruppe abgerutscht ist.