Vertrauen zahlt sich aus Wie die Jungen der DEG zum Höhenflug verhelfen

Um den ging es aber natürlich auch wieder in Wolfsburg, hatte er doch zu Null gespielt, obwohl kaum eine seiner 25 Paraden in Erinnerung blieb. Aber so hat er es ohnehin am liebsten: Im Vorfeld so viel richtig machen, durch all die Körper vor ihm schauen und viel antizipieren, damit er gar nicht erst zu einer Glanzparade gezwungen wird. Das ist sein Spiel. In Wolfsburg war das wieder zu sehen. Was allerdings auch an seinen Vorderleuten lag, die „defensiv gut gespielt und alle unsere Positionen gehalten“ hatten, wie Schiemenz sagte. Die Folge: kaum Scheibenverluste an kritischen Orten, kaum gegnerische Konter.